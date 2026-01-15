Hoffmann Green muscle son accord américain avec une nouvelle option de licences

Alstom a remporté un nouveau contrat auprès de la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) pour la fourniture de 26 trains à deux niveaux Coradia Max supplémentaires, assortie d'un contrat de maintenance jusqu'à fin 2055. L'ensemble représente une commande d'environ 500 millions d'euros. Les livraisons sont attendues entre mi-2028 et fin 2028. Cette commande correspond à une levée d'option du contrat signé en mai 2022, portant initialement sur 130 trains et intégrant une option pouvant aller jusqu'à 100 trains additionnels.



Les trains à deux niveaux seront mis en service à partir de décembre 2026 et seront progressivement utilisés sur différentes lignes du Bade-Wurtemberg