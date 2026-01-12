Hoffmann Green obtient un ATec pour des applications de superstructures

Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention d'un Avis Technique (ATec) validant l'emploi de bétons formulés à partir de son ciment 0% clinker H-UKR pour des applications de superstructures : voiles, poutres-voiles, poteaux, poutres et planchers.

"Cet Avis Technique, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, atteste que les bétons à base de H-UKR répondent aux critères de sécurité, de durabilité et de performance requis pour des ouvrages structurels", explique le groupe.



Il s'agit du plus haut niveau de reconnaissance technique existant en France. Cet ATec, le 3e obtenu par Hoffmann Green en un an, est le fruit de 18 mois de travaux menés par la Direction évaluation et qualité de la société.



Ce jalon ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Hoffmann Green, renforçant la confiance des maîtres d'ouvrage, des assureurs et des professionnels de la construction quant à la fiabilité et à la durabilité de ses solutions.