Hoffmann Green s'associe à MTP en Aquitaine et Occitanie

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat avec Matériaux Travaux Publics (MTP), acteur de référence du négoce de matériaux destinés aux entreprises de travaux publics en Aquitaine et Occitanie.



Cette nouvelle collaboration s'inscrit pleinement dans la stratégie de Hoffmann Green visant à diversifier ses marchés et à étendre l'usage de ses ciments décarbonés grâce au large éventail de secteurs d'activité adressés par MTP.



MTP s'appuie sur 200 collaborateurs et 22 agences, avec un portefeuille de 5500 références en stock et près de 250 000 m² de surface de stockage. Il accompagne grands groupes, artisans, collectivités et professionnels agricoles.



Ce partenariat lui permet désormais de proposer aux entreprises de travaux publics des ciments 0% clinker décarbonés, répondant aux exigences techniques et environnementales des chantiers sur le territoire couvert par ses agences.