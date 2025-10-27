Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier, filiale du groupe TOENN, acteur majeur de la promotion immobilière dans le Grand Ouest.



Cet accord prévoit l'intégration des ciments innovants sans clinker de Hoffmann Green dans les futurs projets de Korenn, renforçant la diffusion de solutions bas carbone dans le secteur de la construction.



Les cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann soulignent que cette collaboration 'confirme la maturité du marché et la capacité de nos technologies à répondre aux attentes d'acteurs exigeants'.



Emilien Brison, directeur de Korenn Immobilier, estime que les ciments 0% clinker apportent 'une réponse concrète aux défis environnementaux tout en garantissant la qualité et la maîtrise des coûts'.