Hoffmann Green triple son volume de production en 2025

Hoffmann Green Cement Technologies a réalisé un volume de production historique en 2025. Sur cette année, le groupe a commercialisé 50 700 tonnes de ciment décarboné, soit une multiplication par 3,1 par rapport à 2024 (16 269 tonnes), au sein d'un marché français de la construction toujours marqué par un contexte attentiste.

Le franchissement de ce jalon repose sur le renforcement continu du réseau de partenaires, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, la montée en puissance de l'outil industriel, garantissant fiabilité, qualité et volumes, ainsi que l'effet année pleine de la stratégie de diversification des marchés initiée fin 2024.



Cette performance confirme la capacité de Hoffmann Green à déployer à grande échelle ses solutions de béton 0% clinker et à contribuer concrètement à la décarbonation du secteur.



En outre, l'année 2025 a été marquée par une accélération sans précédent des partenariats commerciaux et industriels.



A date, Hoffmann Green s'appuie sur près de 500 partenaires, couvrant l'ensemble des corps de métier du secteur : entreprises de béton prêt à l'emploi, constructeurs, maçons, acteurs du génie civil, distributeurs spécialisés, maîtres d'ouvrage et promoteurs immobiliers.



Ces partenariats constituent un socle solide pour l'accélération des volumes, l'élargissement de la base clients et l'ancrage durable de Hoffmann Green sur le marché.



Historiquement positionnée sur le segment du logement, Hoffmann Green a élargi son champ d'action afin d'adresser de nouveaux marchés à fort potentiel. En fin d'année 2024, la société a ainsi engagé une stratégie de diversification ciblant notamment les énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque), les aménagements extérieurs et infrastructures, l'enfouissement de réseaux, le traitement des déchets.



Le déploiement de ses solutions sur de nouveaux marchés a permis à la société de bénéficier en 2025 de l'effet année pleine de cette stratégie, contribuant significativement à la croissance des volumes.



En 2026, la priorité sera donnée à la poursuite de la montée en puissance des volumes de production. Cette dynamique s'appuiera sur une base clients élargie et sur l'accès à de nouveaux projets rendus possibles par les certifications obtenues en France et à l'international. Sur cette base, la société se fixe dès à présent un objectif de volume annuel de production de 100 000 tonnes de ciment 0% clinker en 2026.