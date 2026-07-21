Holcim a finalisé l'acquisition de Xella, un acteur majeur du marché européen dont le chiffre d'affaires net devrait atteindre 1 milliard d'euros en 2026.
Cette opération enrichit le portefeuille de solutions de construction de Holcim en y intégrant des marques destinées aussi bien à la construction neuve qu'au marché de la rénovation et de la réhabilitation écoénergétiques.
Parmi ces marques figurent les systèmes modulaires préfabriqués en béton cellulaire autoclavé (BCA) Ytong et Hebel, les éléments en silicate de calcium Silka ainsi que l'isolant minéral Multipor.
Basée à Duisbourg (Allemagne), l'entreprise emploie plus de 4 000 personnes et est présente sur 22 marchés européens.
La valeur de la transaction représente un multiple d'EBITDA pro forma 2026 de 8,9x, ou de 6,9x après prise en compte des synergies en régime de croisière de 60 millions d'euros réalisées dès la troisième année.
L'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action (BPA) et le flux de trésorerie disponible dès la première année, ainsi que sur le rendement du capital investi (ROIC) à partir de la troisième année.
Miljan Gutovic, DG de Holcim, a déclaré : "En étoffant notre portefeuille de solutions à forte valeur ajoutée avec des marques leaders telles que Ytong, Hebel, Silka et Multipor, cette opération permettra à Holcim de proposer à ses clients des systèmes de murs durables, innovants et parfaitement intégrés."
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.