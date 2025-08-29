Temps réel estimé
Holcim : a finalisé la cession de ses activités au Nigeria
Holcim a finalisé la cession de ses activités au Nigeria en vendant la totalité de sa participation de 83,81 % dans Lafarge Africa PLC à Huaxin Cement.
Cette cession porte sur une valeur nette de 1 milliard de dollars US sur une base de 100 % avant ajustements de dividendes. Martin Kriegner, directeur régional Asie, Moyen-Orient et Afrique : ' Le produit de la vente donne à Holcim une capacité supplémentaire pour notre allocation de capital axée sur la croissance. '
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (44,2%) ;
- béton prêt à l'emploi (21%) ;
- granulats (12,4%) : sables, graviers, craies, etc. ;
- autres (22,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Etats- Unis (29,3%), Canada (9,5%), Mexique (6,6%), Royaume Uni (6,5%), Australie (4,7%), Suisse (3,4%), Allemagne (3%), et autres (29,5%).
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
67,00CHF
Objectif de cours Moyen
66,02CHF
Ecart / Objectif Moyen
-1,46 % Consensus
