Holcim : a finalisé la cession de ses activités au Nigeria

Holcim a finalisé la cession de ses activités au Nigeria en vendant la totalité de sa participation de 83,81 % dans Lafarge Africa PLC à Huaxin Cement.



Cette cession porte sur une valeur nette de 1 milliard de dollars US sur une base de 100 % avant ajustements de dividendes.



Martin Kriegner, directeur régional Asie, Moyen-Orient et Afrique : ' Le produit de la vente donne à Holcim une capacité supplémentaire pour notre allocation de capital axée sur la croissance. '