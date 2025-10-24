Holcim se montre à peu près stable à Zurich après le point d'activité du fournisseur de matériaux de construction à fin septembre, d'où ressort un EBIT (profit opérationnel) récurrent de 2,27 milliards de francs suisses, en hausse de 9,8% en monnaie locale.
Sa marge d'EBIT récurrent s'est ainsi améliorée de 80 points de base à 19,1%, pour un chiffre d'affaires de 11,91 MdsCHF, en hausse de 2,9% en monnaie locale avec une accélération de la croissance des ventes nettes au troisième trimestre (à +4,9%).
'L'expansion des marges a été stimulée par notre stratégie à forte valeur ajoutée, l'intensification de notre offre durable, ainsi que l'accélération de la décarbonisation et de la construction circulaire', commente son CEO Miljan Gutovic.
Holcim confirme ses prévisions pour l'ensemble de 2025, dont une croissance de l'EBIT récurrent de 6 à 10% en monnaie locale avec une marge supérieure à 18%, ainsi qu'une augmentation du chiffre d'affaires de 3 à 5% en monnaie locale.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (44,2%) ;
- béton prêt à l'emploi (21%) ;
- granulats (12,4%) : sables, graviers, craies, etc. ;
- autres (22,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Etats- Unis (29,3%), Canada (9,5%), Mexique (6,6%), Royaume Uni (6,5%), Australie (4,7%), Suisse (3,4%), Allemagne (3%), et autres (29,5%).
