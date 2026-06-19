Holcim boucle l'acquisition de Xella

Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de Xella, présentée comme un "leader du marché européen très attractif du mur", avec un chiffre d'affaires net projeté pour 2026 de 1 MdEUR. Basée à Duisbourg, en Allemagne, cette entreprise compte plus de 4 000 employés et est présente sur 22 marchés européens.

Cette acquisition élargit le portefeuille de solutions de construction de Holcim avec l'ajout de marques destinées aux constructions neuves ainsi qu'au marché des réparations et rénovations économes en énergie, explique le groupe suisse de matériaux de construction.



S'inscrivant dans sa stratégie NextGen Growth 2030, elle permet à Holcim de mettre la main sur les systèmes modulaires préfabriqués en béton cellulaire autoclavé Ytong et Hebel, les éléments en silicate de calcium Silka, ainsi que l'isolation minérale Multipor.



Ces marques reposent sur un service numérique complet proposant blue.sprint, qui relie directement des modèles de bâtiments 3D utilisant l'IA et la modélisation de l'information du bâtiment (BIM) à une production en usine gérée numériquement, garantissant des processus de construction intelligents et une livraison sur site juste-à-temps.



La valeur de la transaction représente un multiple d'EBITDA pro forma 2026 de 8,9x, soit 6,9x après des synergies en rythme annualisé de 60 MEUR réalisées en 3e année. Holcim attend un effet relutif sur le BPA et le free cash flow dès la 1ère année, et sur le rendement du capital investi à partir de la 3e année.