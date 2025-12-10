Holcim dans la liste "A" du classement 2025 du CDP

Le groupe de matériaux de construction Holcim annonce avoir obtenu des scores "A" pour le climat et la sécurité hydrique dans le classement 2025 du CDP, obtenant ainsi une place sur la liste "A" de l'organisation à but non lucratif.



"Ces distinctions importantes reflètent la transparence des publications de Holcim, sa prise de conscience et les preuves des meilleures pratiques en matière de leadership climatique et naturel, y compris l'adoption d'objectifs ambitieux et significatifs", explique-t-il.



Holcim rappelle avoir été parmi les premières entreprises au monde à voir ses objectifs de réduction du CO2 pour 2030 et 2050 validés par la SBTi, et affirme s'être récemment fixé 3 nouveaux objectifs de réduction des prélèvements d'eau douce.