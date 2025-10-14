Le titre Holcim évolue en nette hausse mardi à la Bourse de Zurich, soutenu par une note d'UBS qui a relevé sa recommandation sur la valeur en raison d'un point d'entrée jugé enfin intéressant.
Vers 16h30, l'action prenait 2%, signant la deuxième plus forte hausse du SMI derrière Swiss Life (+2,1%).
Dans une note, UBS a indiqué être passé à l'achat sur la valeur, contre un conseil 'neutre' auparavant en fixant un nouvel objectif de cours de 78 francs suisses, offrant un potentiel de hausse de 19%.
Le broker souligne que Holcim représente le meilleur moyen de jouer la thématique du ciment en Europe, du fait de son statut de 'premier de la classe', estimant que 2026 devrait marquer l'entrée dans une nouvelle ère du marché européen, auquel Holcim est exposé à hauteur de 55%-60%, ce qui en fait l'entreprise la mieux placée pour profiter du phénomène.
Selon UBS, le marché sous-estime à la fois la solidité structurelle des prix du ciment et les effets de la décarbonation, qui devraient commencer à se matérialiser dès l'an prochain.
Sachant que le titre propose aux actionnaires un rendement total à deux chiffres en termes de pourcentage, le courtier juge d'autant plus intéressant le petit creux ayant suivi la retombée de la 'hype' autour du plan d'infrastructures allemand et la prise en compte par le marché d'une demande plus faible sur le court terme.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (44,2%) ;
- béton prêt à l'emploi (21%) ;
- granulats (12,4%) : sables, graviers, craies, etc. ;
- autres (22,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Etats- Unis (29,3%), Canada (9,5%), Mexique (6,6%), Royaume Uni (6,5%), Australie (4,7%), Suisse (3,4%), Allemagne (3%), et autres (29,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.