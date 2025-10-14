Holcim en nette hausse, UBS passe à l'achat

Le titre Holcim évolue en nette hausse mardi à la Bourse de Zurich, soutenu par une note d'UBS qui a relevé sa recommandation sur la valeur en raison d'un point d'entrée jugé enfin intéressant.



Vers 16h30, l'action prenait 2%, signant la deuxième plus forte hausse du SMI derrière Swiss Life (+2,1%).



Dans une note, UBS a indiqué être passé à l'achat sur la valeur, contre un conseil 'neutre' auparavant en fixant un nouvel objectif de cours de 78 francs suisses, offrant un potentiel de hausse de 19%.



Le broker souligne que Holcim représente le meilleur moyen de jouer la thématique du ciment en Europe, du fait de son statut de 'premier de la classe', estimant que 2026 devrait marquer l'entrée dans une nouvelle ère du marché européen, auquel Holcim est exposé à hauteur de 55%-60%, ce qui en fait l'entreprise la mieux placée pour profiter du phénomène.



Selon UBS, le marché sous-estime à la fois la solidité structurelle des prix du ciment et les effets de la décarbonation, qui devraient commencer à se matérialiser dès l'an prochain.



Sachant que le titre propose aux actionnaires un rendement total à deux chiffres en termes de pourcentage, le courtier juge d'autant plus intéressant le petit creux ayant suivi la retombée de la 'hype' autour du plan d'infrastructures allemand et la prise en compte par le marché d'une demande plus faible sur le court terme.