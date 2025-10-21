Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 81,40 francs suisses après l'annonce de l'acquisition du groupe allemand Xella.
'Bien que nous soyons convaincus que les investisseurs privilégieraient les acquisitions en Amérique latine ou la promotion de la circularité en Europe, nous considérons l'acquisition de Xella comme un ajout judicieux au portefeuille Building Solutions' indique le bureau d'analyse.
'Avec un bilan offrant encore une marge de manoeuvre pour de nouveaux développements, nous pensons que cette opération et d'autres devraient continuer à soutenir les moteurs cycliques et structurels du groupe' rajoute Jefferies en conclusion de son étude.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (44,2%) ;
- béton prêt à l'emploi (21%) ;
- granulats (12,4%) : sables, graviers, craies, etc. ;
- autres (22,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Etats- Unis (29,3%), Canada (9,5%), Mexique (6,6%), Royaume Uni (6,5%), Australie (4,7%), Suisse (3,4%), Allemagne (3%), et autres (29,5%).
