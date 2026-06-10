Holcim lance une plateforme de test de capture du carbone

Holcim annonce avoir lancé la première plateforme industrielle de test de capture du carbone du secteur à Martres-Tolosane, en France, afin de permettre des essais sur le terrain et la validation de technologies avancées en collaboration avec des partenaires tiers de premier plan.

Développé par les équipes R&D de Holcim en Suisse et en France, CaptureLab permet au groupe de matériaux de construction, ainsi qu'aux fabricants, startups et chercheurs, de tester des technologies révolutionnaires de capture du carbone et de les adapter à la fabrication du ciment.



Cette plateforme de 2 500 m2 est capable d'analyser et de traiter les émissions réelles, principalement composées d'azote, d'oxygène, de CO2, d'eau et de traces d'impuretés, issues de l'industrie du ciment. Son architecture plug-and-play accueille différents systèmes de capture du carbone qui peuvent être facilement connectés à l'usine Holcim de Martres-Tolosane.



CaptureLab permettra aux partenaires de Holcim de tester et de valider les technologies actuelles ou de nouvelle génération, telles que le traitement cryogénique, l'absorption chimique, l'adsorption physique, la séparation membranaire ou les processus biologiques, dans des conditions réelles et à grande échelle. Un premier projet pilote est mené par Air Liquide.