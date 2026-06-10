Holcim lance une plateforme de test de capture du carbone
Holcim annonce avoir lancé la première plateforme industrielle de test de capture du carbone du secteur à Martres-Tolosane, en France, afin de permettre des essais sur le terrain et la validation de technologies avancées en collaboration avec des partenaires tiers de premier plan.
Développé par les équipes R&D de Holcim en Suisse et en France, CaptureLab permet au groupe de matériaux de construction, ainsi qu'aux fabricants, startups et chercheurs, de tester des technologies révolutionnaires de capture du carbone et de les adapter à la fabrication du ciment.
Cette plateforme de 2 500 m2 est capable d'analyser et de traiter les émissions réelles, principalement composées d'azote, d'oxygène, de CO2, d'eau et de traces d'impuretés, issues de l'industrie du ciment. Son architecture plug-and-play accueille différents systèmes de capture du carbone qui peuvent être facilement connectés à l'usine Holcim de Martres-Tolosane.
CaptureLab permettra aux partenaires de Holcim de tester et de valider les technologies actuelles ou de nouvelle génération, telles que le traitement cryogénique, l'absorption chimique, l'adsorption physique, la séparation membranaire ou les processus biologiques, dans des conditions réelles et à grande échelle. Un premier projet pilote est mené par Air Liquide.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.