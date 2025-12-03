Holcim annonce avoir été désignée Global Top Employer 2025 par le Top Employers Institute, rejoignant un cercle restreint de 18 entreprises reconnues pour leurs pratiques exemplaires en matière de gestion des talents.
Cette distinction s'appuie notamment sur Career Catalyst, la plateforme mondiale de mentorat numérique du groupe, désormais intégrée à la bibliothèque des meilleures pratiques de l'Institut. Au total, 27 marchés de Holcim, couvrant toutes les régions du groupe, ont été certifiés.
Le CEO Miljan Gutovic salue "l'excellente collaboration et le dévouement" des 45 000 employés, tandis que Carmen Diaz, Directrice des Ressources Humaines et du Développement Durable, met en avant l'ambition d'offrir "le meilleur environnement de travail", axé sur le développement des compétences, la diversité et la sécurité.
Le classement du Top Employers Institute évalue les entreprises selon des critères mondiaux de carrière, formation, bien-être et politique de rémunération.
Le titre cède actuellement 1,3% à Zurich, dans un marché à l'équilibre
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (44,2%) ;
- béton prêt à l'emploi (21%) ;
- granulats (12,4%) : sables, graviers, craies, etc. ;
- autres (22,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,5%), Etats- Unis (29,3%), Canada (9,5%), Mexique (6,6%), Royaume Uni (6,5%), Australie (4,7%), Suisse (3,4%), Allemagne (3%), et autres (29,5%).
