Le groupe de matériaux de construction table ainsi sur une croissance organique d'environ 5% de son chiffre d'affaires et de l'ordre de 10% de son EBIT récurrent, une nouvelle amélioration de sa marge d'EBIT récurrente, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible d'environ 2 MdsCHF.

Sur les six premiers mois de l'année, Holcim affiche un BPA avant dépréciations et cessions des activités poursuivies en hausse de 7,4% à 1,69 CHF. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 36 MCHF, le groupe suisse se déclarant "en bonne voie pour atteindre sa prévision annuelle".

L'EBIT récurrent a atteint 1 438 MCHF, soit une hausse organique de 11,5%, portant la marge d'EBIT récurrente à 18,1%, "avec une dynamique croissante au 2e trimestre, qui devrait se poursuivre dans la seconde moitié de l'année".

"La croissance organique de l'EBIT récurrent a atteint les deux chiffres, tandis que notre marge de 18,1% résulte d'une demande croissante des clients pour notre offre durable, d'une discipline stricte des coûts et de l'excellence opérationnelle", explique le CEO Miljan Gutovic.

Le chiffre d'affaires a atteint 7 925 MCHF au 1er semestre, en hausse de 5,2% en données organiques par rapport à la même période de l'année précédente, avec une accélération au 2e trimestre, où la croissance organique s'est établie à 6,4%.