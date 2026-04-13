Holcim : six ans de prison ferme pour l'ancien PDG de Lafarge
L'ancien PDG du cimentier français, Bruno Lafont, a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Paris à six ans de prison ferme avec incarcération immédiate pour financement du terrorisme, en lien avec des paiements versés à des groupes jihadistes afin de maintenir l'activité d'une usine en Syrie en 2013 et 2014.
La défense de l'ancien dirigeant de Lafarge aujourd'hui âgé de 69 ans a indiqué qu'elle ferait appel du jugement et déposerait une demande de mise en liberté, dénonçant un mandat de dépôt " injustifié ".
Le tribunal a également condamné sept autres anciens responsables du groupe à des peines allant de 18 mois à sept ans de prison. L'ex-directeur général adjoint, Christian Herrault, écope de cinq ans d'emprisonnement avec incarcération immédiate.
Lafarge a par ailleurs été condamné à une amende de 1,125 MEUR le maximum prévu, pour financement du terrorisme. La société, qui a été rachetée par le groupe Holcim en 2015, devra aussi s'acquitter d'une amende douanière de 4,57 MEUR, prononcée solidairement avec quatre anciens dirigeants, pour non-respect des sanctions financières internationales.
A la Bourse de Zurich, peu avant 15h15, le titre Holcim reculait de 1,32%.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.