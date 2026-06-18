Hollister s'associe à Target dans le linge de lit et les vêtements d'intérieur

Hollister, du groupe Abercrombie & Fitch, a officialisé jeudi un partenariat pluriannuel avec le géant de la grande distribution Target, marquant ainsi les grands débuts de la marque de prêt-à-porter sur le marché des vêtements d'intérieur et du linge de lit, une offre qui vise explicitement le marché des étudiants et des lycéens.

Cette première collection, qui doit s'inscrire dans le cadre d'un partenariat de long terme, sera commercialisée à partir du 28 juin sur les sites hollisterco.com et Target.com, ainsi que dans la majorité des magasins Target et une sélection de boutiques Hollister. Elle comprendra près de 60 articles.



La gamme inclut des parures de lit, notamment des couettes et des draps, dont les prix oscilleront entre 34,95 et 64,95 dollars, ainsi que des plaids et des coussins proposés entre 19,95 et 39,95 dollars.



En plus du linge de lit, la collection intègre des pyjamas en polaire, des pantalons de nuit pour hommes et des shorts de nuit pour femmes, affichés à des tarifs allant de 24,95 à 49,95 dollars.



De nouveaux lancements de produits sont déjà programmés en amont de la période des fêtes de fin d'année, ainsi qu'au printemps 2027, précisent les deux groupes dans un communiqué.



A la Bourse de New York, l'action Target prenait 2,2% jeudi matin dans le sillage de ces nouvelles, à comparer avec un gain de 0,7% pour le S&P 500, tandis que le titre Abercrombie grimpait de 3,4%.