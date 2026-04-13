Hollywood s'oppose à la fusion entre Paramount et Warner Bros Discovery

Plus de 1 000 professionnels dénoncent une concentration jugée dangereuse. Les inquiétudes portent sur la création, l'emploi et la diversité des contenus.

La contestation s'intensifie autour du projet de fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, avec plus de 1 000 figures de l'industrie du cinéma et de la télévision mobilisées. Parmi elles, Jane Fonda, Joaquin Phoenix et Mark Ruffalo alertent sur les effets potentiellement négatifs d'un tel rapprochement, notamment en termes de réduction de la concurrence et d'opportunités pour les créateurs.



Les signataires estiment que cette concentration pourrait entraîner une baisse du nombre de productions, une diversité plus limitée des projets et une pression accrue sur l'emploi dans la filière. Ils pointent également un risque de hausse des coûts et de réduction du choix pour les spectateurs, dans la continuité des effets observés lors des précédentes vagues de consolidation du secteur.



Le projet donnerait naissance à un acteur majeur combinant studios, catalogues et plateformes de streaming comme Paramount+ et HBO Max. Si cette mobilisation structure l'opposition, son influence sur l'issue reste incertaine. Les régulateurs, notamment aux États-Unis et en Europe, examinent de près les implications concurrentielles de cette opération d'ampleur.