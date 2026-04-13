La contestation s'intensifie autour du projet de fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, avec plus de 1 000 figures de l'industrie du cinéma et de la télévision mobilisées. Parmi elles, Jane Fonda, Joaquin Phoenix et Mark Ruffalo alertent sur les effets potentiellement négatifs d'un tel rapprochement, notamment en termes de réduction de la concurrence et d'opportunités pour les créateurs.
Les signataires estiment que cette concentration pourrait entraîner une baisse du nombre de productions, une diversité plus limitée des projets et une pression accrue sur l'emploi dans la filière. Ils pointent également un risque de hausse des coûts et de réduction du choix pour les spectateurs, dans la continuité des effets observés lors des précédentes vagues de consolidation du secteur.
Le projet donnerait naissance à un acteur majeur combinant studios, catalogues et plateformes de streaming comme Paramount+ et HBO Max. Si cette mobilisation structure l'opposition, son influence sur l'issue reste incertaine. Les régulateurs, notamment aux États-Unis et en Europe, examinent de près les implications concurrentielles de cette opération d'ampleur.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.