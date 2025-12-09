Home Depot a présenté mardi des perspectives jugées décevantes pour son exercice 2026, prévoyant une croissance de 0% à 2% des ventes à magasins comparables, contre 2,34% attendus par les analystes. Le bénéfice par action est également attendu en hausse modérée, entre 0% et 4%, inférieur à la prévision moyenne de 5,6% selon les données de LSEG. Cette annonce, faite à la veille de sa première journée investisseurs en plus de deux ans, a entraîné un recul d’environ 2% de l’action en préouverture.

Le secteur de la rénovation résidentielle reste confronté à un contexte défavorable marqué par la prudence des consommateurs, la faiblesse de la demande pour les projets de bricolage et les achats importants, et un marché immobilier ralenti par des taux d’intérêt encore élevés. Home Depot, tout comme son concurrent Lowe's, subit directement cette tendance, malgré un assouplissement progressif des taux hypothécaires et une relative stabilisation du chômage.

Malgré ce tableau peu dynamique, le directeur financier Richard McPhail a affirmé s’attendre à une reprise sectorielle, estimant que l’entreprise "croîtra plus vite que son marché" dès 2026. Il table sur un redressement graduel du marché immobilier, susceptible de soutenir les dépenses d’amélioration de l’habitat avant que la croissance économique globale ne reparte.