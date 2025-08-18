Home Depot : BofA reste à achat avant les trimestriels

Bank of America réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 450 dollars sur Home Depot, à la veille de la publication par le distributeur spécialisé dans la rénovation résidentielle de ses résultats de deuxième trimestre.



Le broker indique anticiper une croissance de +1,5% des ventes en données comparables pour cette période, une estimation qui suppose une amélioration de tendance par rapport au premier trimestre comptable.



'Nous nous attendons à ce que Home Depot continue de gagner des parts de marché à mesure qu'il accélère sa croissance et ses capacités avec le professionnel complexe', ajoute BofA dans le résumé de sa note.