Home Depot : BPA quasi stable au 2e trimestre

Home Depot publie au titre de son deuxième trimestre 2025 (clos le 3 août) un BPA ajusté quasi-stable à 4,68 dollars, contre 4,67 dollars un an auparavant, ainsi que des revenus en augmentation de 4,9% à près de 45,3 milliards de dollars.



En données comparables, les ventes de la chaine de magasins de rénovation résidentielle ont augmenté de 1% (+1,4% pour les seuls Etats-Unis), les variations de change ayant eu une incidence négative d'environ 40 points de base.



'L'élan amorcé lors de la second moitié de l'année dernière s'est poursuivi tout au long du premier semestre, alors que les clients s'engageaient plus largement dans de petits projets de rénovation résidentielle', commente son PDG Ted Decker.



Pour son exercice 2025, Home Depot confirme viser un BPA ajusté en baisse d'environ 2%, une marge d'exploitation ajustée de l'ordre de 13,4% et une croissance des revenus aux alentours de 2,8% (+1% environ en données comparables).