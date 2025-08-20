Nonobstant un secteur de l'immobilier sinistré aux Etats-Unis, l'enseigne spécialisée dans la vente de matériaux de construction, de bricolage, de rénovation et de jardinage continue d'afficher une robuste performance opérationnelle.

La preuve avec ses résultats semestriels publiés hier, qui font état d’une hausse du chiffre d’affaires de 7%. Cette progression, c’est vrai, ne se retrouve pas dans le résultat d’exploitation : celui-ci n’augmente que de 0,6%, pénalisé par la très substantielle inflation des dépenses d’exploitation.

Elle découle aussi en large partie de l’ouverture de treize nouveaux magasins plutôt que d’une augmentation des ventes à surface comparable, quoique cet indicateur ait tendance à se ressaisir - il affiche +0,4% sur le premier semestre - après le bouillon pris l’an passé à la même époque.

Le rebond est confirmé par le directeur général de l’enseigne Edward Decker, qui affirme que le second trimestre de l’année en cours est le meilleur depuis deux ans. Après un pic d’activité durant la pandémie, la conjoncture s’était en effet significativement dégradée.

Home Depot a doublé son chiffre d’affaires et son profit d’exploitation sur la dernière décennie. La distribution de dividendes a triplé et des rachats d’actions massifs ont été exécutés tout au long de la période à une valorisation moyenne de vingt fois les profits.

A cet égard, le nombre de titres en circulation a été réduit d’un quart, si bien que le profit par action est passé de $5,5 en 2016 à $15 en 2025, et le dividende de $2,5 à 9,1 sur le cycle complet. L’évolution du cours du titre reflète ce sans-faute de gestion.

La valorisation de l’enseigne, réputée premier réceptacle de la consommation discrétionnaire aux Etats-Unis, revient ainsi proche de ses plus-hauts historiques de trente fois les profits - niveau sur lequel elle a plusieurs fois buté par le passé.