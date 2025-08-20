Home Depot : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre Home Depot, avec un objectif de cours relevé de 460 dollars à 474 dollars. Le conseil reste inchangé.



Selon Jefferies, la dynamique récente est portée par 'le plus large éventail de catégories en croissance positive depuis des années' et par une reprise du DIY, désormais en territoire positif. Le broker souligne également une accélération des ventes à gros tickets au-delà de 2,5% en rythme annuel.



Le bureau d'études met en avant 'la plus forte croissance de l'e-commerce depuis mi-2022', tout en saluant la volonté de l'enseigne de limiter les hausses de prix malgré l'instauration de nouveaux tarifs douaniers.



Enfin, la note insiste sur la confiance du management, qui vise une croissance comparable de 1% en 2025, objectif jugé atteignable avec même 'une probabilité plus forte de surperformance que de contre-performance'.