The Home Depot, Inc. est le n° 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériaux de construction, produits électriques, d'éclairage, de menuiserie et de plomberie (37,4%) ; - appareils électroménagers, produits de décoration et de rangement, revêtements de sol, peintures et produits de cuisines et de salles de bains (32,9%) ; - produits de quincaillerie, de bricolage et accessoires de jardin (29,7%). Au 28/01/2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 335 magasins (dont 2 015 aux Etats-Unis, 182 au Canada et 138 au Mexique). 91,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.