A l'occasion de sa publication trimestrielle, Home Depot indique réviser ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté en diminution d'environ 5% (en non plus de l'ordre de 2%) par rapport à celui de 15,24 dollars de 2024.
De même, la chaine de rénovation résidentielle n'attend plus qu'une marge d'exploitation de l'ordre de 13% (au lieu d'environ 13,4%), mais pour une croissance totale des revenus aux alentours de 3% (et non plus d'environ 2,8%).
Sur son 3e trimestre 2025, Home Depot a engrangé un BPA ajusté en repli de 1% à 3,74 USD, alors que les analystes l'espéraient en moyenne en légère progression, et malgré des revenus en croissance de 2,8% à 41,4 MdsUSD.
Cette croissance des revenus a néanmoins été essentiellement gonflée par la récente acquisition de GMS : en données comparables, ils n'ont augmenté que de 0,2% au niveau mondial et de 0,1% aux Etats-Unis.
'Nos résultats ont manqué nos anticipations principalement en raison du manque de tempêtes au 3e trimestre, ce qui a entraîné des pressions supérieures aux attentes dans certaines catégories', explique son PDG Ted Decker.
'De plus, si la demande sous-jacente est restée assez stable en rythme séquentiel, l'augmentation attendue de la demande ne s'est pas matérialisée', poursuit-il, incriminant l'incertitude des ménages et les pressions continues dans la construction.
The Home Depot, Inc. est le n° 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction, produits électriques, d'éclairage, de menuiserie et de plomberie (33,1%) ;
- appareils électroménagers, produits de décoration et de rangement, revêtements de sol, peintures et produits de cuisines et de salles de bains (32,5%) ;
- produits de quincaillerie, de bricolage et accessoires de jardin (30,4%) ;
- autres (4%).
Au 02/02/2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 347 magasins (dont 2 025 aux Etats-Unis, 182 au Canada et 140 au Mexique).
92,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
