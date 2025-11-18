A l’annonce de ses résultats, le groupe Home Depot a dévoilé revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices annuelles suite à une demande plus faible que prévue en termes de rénovation domiciliaire et de dépenses de consommation atones. Dans ce même contexte, l’enseigne a livré un bénéfice par action en dessous des attentes pour ce troisième trimestre avec un bénéfice de 3,74 dollars par action tandis que le consensus estimait un bénéfice de 3,84 dollars par action. A l’ouverture de Wall Street, l’action Home Depot affiche un recul de près de 4%.

Dans différentes interviews, le directeur financier du groupe, Richar McPhail, a notamment expliqué que la société Home Depot s’attendait à une augmentation des ventes de matériaux destinées aux toitures, de générateurs et d’autres fournitures dont la demande augmente avant et après les intempéries saisonnières.