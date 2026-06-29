Honeywell Aerospace fait ses débuts en Bourse, le titre attendu en hausse
L'équipementier aéronautique devient une société indépendante cotée au Nasdaq, tandis que Honeywell achève sa réorganisation en trois entreprises spécialisées. A l'ouverture de Wall Street, le titre devrait progresser de près de 8%, à 221 USD.
Honeywell Aerospace annonce avoir finalisé sa scission de Honeywell Technologies et commence à être cotée de manière indépendante sur le Nasdaq sous le symbole "HONA". L'opération s'inscrit dans la réorganisation du groupe, désormais composé de trois sociétés distinctes : Honeywell Technologies, Honeywell Aerospace et Solstice Advanced Materials.
La distribution des actions a été réalisée à raison d'une action Honeywell Aerospace pour deux actions Honeywell Technologies détenues au 15 juin 2026, avec un versement en numéraire pour les fractions d'actions. Honeywell Technologies conserve sa cotation au Nasdaq sous le symbole "HON".
Honeywell Aerospace, qui compte plus de 36 000 salariés et plus de 10 000 clients dans le monde, indique vouloir accélérer sa croissance rentable en renforçant ses positions de marché, en investissant dans l'innovation et sa chaîne d'approvisionnement, et en s'appuyant sur une allocation disciplinée du capital.
De son côté, Honeywell Technologies a mis en oeuvre un regroupement d'actions de 2 pour 1 (reverse stock split), effectif à compter de ce jour, et a publié de nouvelles données financières historiques retraitées à la suite de la scission.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (46,8%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (25,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (19,7%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (8,4%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,2%), Europe (21,7%) et autres (20,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.