Honeywell annonce un accord pour la cession de son activité Solutions et Services de Productivité (PSS) à Brady Corporation, un fabricant de solutions d'identification et de protection, pour 1,4 milliard de dollars (1,4 MdUSD) dans une transaction entièrement en numéraire.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 1,1 MdUSD en 2025, PSS est un fournisseur de premier plan d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de codes-barres et de solutions d'impression au service des entrepôts et de la logistique.
Selon le groupe industriel diversifié en voie de scission, cette cession devrait être finalisée au 2e semestre 2026 et est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.
Cette transaction fait suite à l'examen des alternatives stratégiques que Honeywell a entamé en juillet 2025 pour PSS et sa division Solutions d'entrepôt et de flux de travail (WWS) afin de simplifier davantage son portefeuille.
Honeywell continue à évaluer des alternatives stratégiques pour WWS, qui opère commercialement sous les marques Intelligrated et Transnorm. Pour rappel, la scission de son activité aérospatiale devrait être achevée au 3e trimestre 2026.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (46,8%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (25,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (19,7%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (8,4%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,2%), Europe (21,7%) et autres (20,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.