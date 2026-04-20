Honeywell annonce la vente de son activité Productivity Solutions and Services (PSS) à Brady Corporation pour 1,4 MdUSD en numéraire, avec une finalisation attendue au second semestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires.
Cette opération s'inscrit dans la revue stratégique lancée en juillet 2025, alors que le groupe continue d'évaluer des options pour son activité Warehouse and Workflow Solutions (WWS).
Le PDG Vimal Kapur indique que cette cession "marque l'achèvement proche de notre transformation de portefeuille sur plusieurs années", visant à renforcer la création de valeur et à préparer la séparation des activités Aerospace et Automation.
PSS, qui a généré environ 1,1 MdUSD de chiffre d'affaires en 2025, fournit des ordinateurs mobiles, scanners de codes-barres et solutions d'impression pour la logistique. Brady, spécialisé dans les solutions d'identification et de sécurité industrielles, entend renforcer ses capacités en capture de données et automatisation des flux de travail grâce à cette acquisition.
L'opération doit également permettre à Honeywell de recentrer ses ressources financières et opérationnelles sur ses activités coeur. Elle fait suite à la cession des équipements de protection individuelle en 2024 et à la scission des matériaux avancés en 2025, dans le cadre d'une stratégie plus large d'optimisation du portefeuille.
Le titre Honeywell a connu une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (46,8%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (25,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (19,7%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (8,4%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,2%), Europe (21,7%) et autres (20,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.