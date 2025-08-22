Honeywell annonce la composition du conseil d'administration de Solstice Advanced Materials, société de matériaux de spécialité qui sera issue d'un spin-off prévu au 4e trimestre 2025. Solstice occupera des positions de marché clés dans les réfrigérants, les matériaux pour semi-conducteurs, les fibres de protection et les emballages de santé.
Le conseil de 10 membres sera présidé par Dr Rajeev Gautam, ancien dirigeant de Honeywell PMT, en tant que président indépendant. David Sewell, actuel CEO de Solstice et ex-dirigeant de WestRock et Sherwin-Williams, en fera également partie.
La composition inclut des profils expérimentés des secteurs industriel, technologique et chimique : Peter Gibbons (ex-3M), Fiona Laird (Marathon Petroleum), Rose Lee (ex-Cornerstone Building Brands), William Oplinger (Alcoa), Soma Somasundaram (ex-ChampionX), Matthew Trerotola (ex-Enovis), Patrick Ward (ex-Cummins) et Brian Worrell (ex-Baker Hughes).
Selon Vimal Kapur, CEO de Honeywell, ce conseil 'apportera une expertise stratégique et sectorielle pour positionner Solstice en leader dès son lancement'.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).