Honeywell fait part d'une collaboration avec TotalEnergies pour le projet pilote en cours de son assistant aux opérations Experion alimenté par l'IA à la raffinerie de Port Arthur de TotalEnergies, au sud-est du Texas.
'L'initiative vise à soutenir et à donner aux opérateurs les moyens de prendre des décisions éclairées en temps opportun, tout en offrant la possibilité d'améliorer l'autonomie opérationnelle', explique le groupe industriel.
Basé sur le système de contrôle distribué phare d'Honeywell, Experion Operations Assistant est une solution avancée alimentée par l'IA conçue pour transformer la façon dont les opérateurs surveillent les opérations de l'usine depuis la salle de contrôle.
Grâce à l'intégration de cette nouvelle solution, ils peuvent prévoir les événements de maintenance potentiels avant qu'ils ne se produisent et minimiser les risques associés aux opérations dangereuses et aux pertes de production.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).
