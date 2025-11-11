Honeywell fait part d'une collaboration avec TotalEnergies pour le projet pilote en cours de son assistant aux opérations Experion alimenté par l'IA à la raffinerie de Port Arthur de TotalEnergies, au sud-est du Texas.

'L'initiative vise à soutenir et à donner aux opérateurs les moyens de prendre des décisions éclairées en temps opportun, tout en offrant la possibilité d'améliorer l'autonomie opérationnelle', explique le groupe industriel.

Basé sur le système de contrôle distribué phare d'Honeywell, Experion Operations Assistant est une solution avancée alimentée par l'IA conçue pour transformer la façon dont les opérateurs surveillent les opérations de l'usine depuis la salle de contrôle.

Grâce à l'intégration de cette nouvelle solution, ils peuvent prévoir les événements de maintenance potentiels avant qu'ils ne se produisent et minimiser les risques associés aux opérations dangereuses et aux pertes de production.