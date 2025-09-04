La société d'informatique quantique Quantinuum levé 600 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'actionnaires existants afin d'accélérer son développement commercial, a déclaré jeudi sa maison-mère, le conglomérat industriel américain Honeywell.
Cette levée de fonds accueille Quanta Computer, NVentures (la branche de capital-développement de Nvidia) et QED Investors aux côtés d'investisseurs historiques comme JPMorganChase, Mitsui, Amgen, Cambridge Quantum Holdings ou Serendipity Capital, indique Honeywell.
Elle valorise Quantinuum autour de dix milliards de dollars.
Honeywell explique que ce nouveau tour de table doit aider Quantinuum à développer l'informatique quantique à grande échelle, à commencer par le lancement prévu cette année d'Helios, son système quantique le plus avancé à ce jour, avec l'objectif affiché de parvenir à réaliser un calcul quantique fiable et sans erreurs, utilisable dans toutes sortes d'applications.
Avec ses puissants ordinateurs quantiques et ses solutions logicielles avancées, Quantinuum vise à stimuler les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).