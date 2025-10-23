Honeywell a relevé ses prévisions de bénéfice pour 2025, affirmant sa confiance dans ses perspectives malgré la scission imminente de son unité Solstice. Cette décision, perçue positivement par les investisseurs, a entraîné une hausse de près de 7% du titre durant la séance à Wall Street. La société, basée à Charlotte en Caroline du Nord, anticipe désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 10,60 et 10,70 dollars, contre une fourchette précédente de 10,24 à 10,44 dollars, en intégrant un impact négatif de 21 cents lié à la séparation.

La scission de Solstice, cotée indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre, s’inscrit dans la stratégie de Honeywell de se restructurer en trois entités distinctes. Le groupe a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la vigueur de la demande dans l’aéronautique, dont les ventes ont progressé de 15% à 4,51 milliards de dollars. Le rebond de la production chez les avionneurs et la pénurie d’appareils neufs soutiennent les activités de maintenance et de pièces détachées du groupe.

Honeywell a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 10,41 milliards de dollars, en hausse de 7% et au-dessus des prévisions des analystes. La division automatisation, en revanche, a reculé de 9% à 2,27 milliards de dollars, pénalisée par des coûts élevés et une demande atone. Dirigé par Vimal Kapur, le groupe se prépare à une nouvelle phase de recentrage industriel, avec la séparation prévue de sa division aéronautique en 2026 et un accent renforcé sur l’automatisation.