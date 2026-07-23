Honeywell Technologies relève ses prévisions après un 2e trimestre solide
Honeywell Technologies a dévoilé jeudi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du 2ème trimestre grâce à la vigueur de ses métiers en lien avec l'automatisation de la maintenance des bâtiments et relevé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.
Le groupe industriel américain, qui a finalisé le mois dernier sa séparation de sa division aérospatiale, qui représentait jusqu'ici le plus gros de ses activités, a rehaussé sa prévision de bénéfice par action (BPA) pour 2026 dans une fourchette allant de 8,05 dollars à 8,35 dollars, contre 7,90-8,30 dollars auparavant.
Il dit également tabler désormais sur une croissance organique de 3% à 4% de son chiffre d'affaires annuel, contre une prévision antérieure de 2% à 3%.
Sur son 2ème trimestre, le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) a vu ses ventes grimper à 9,7 MdsUSD, soit une hausse de 4% en données publiées comme en organique.
Sa branche de technologies d'automatisation pour les immeubles a notamment enregistré une croissance interne de 9%, portée par les systèmes de protection contre les incendies. Les prises de commandes de l'entité ont quant à elles grimpé de 13% sous l'effet de la forte demande en provenance des secteurs des centres de données et de l'hôtellerie.
Le bénéfice net est ressorti en hausse de 5% à 2,24 MdsUSD, contre 2,13 MdsUSD un an plus tôt.
L'action du groupe, dont les services s'étendent de l'automatisation des chaînes d'approvisionnement en passant par la cybersécurité, grimpait de 6,7% à plus de 248,5 dollars dans les premiers échanges à Wall Street, signant de loin la plus forte hausse du Dow Jones.
Honeywell International Inc. est une entreprise mondiale spécialisée exclusivement dans l’automatisation. La société intervient dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des procédés industriels grâce à un portefeuille de services, de solutions et de produits s’appuyant sur son système d’exploitation « Honeywell Technologies Accelerator » et sa couche d’intelligence « Honeywell Technologies Forge ». Elle propose des solutions dans les segments de l’automatisation des bâtiments, de l’automatisation et des technologies des procédés, ainsi que de l’automatisation industrielle, notamment pour les raffineries, les mines, les usines, les réseaux électriques, les centres de données, les hôpitaux et bien d’autres encore. Son segment « Automatisation des bâtiments » développe les produits, logiciels, solutions et technologies qui permettent aux propriétaires et aux occupants de bâtiments de garantir la sécurité et l’efficacité énergétique de leurs installations. Son segment « Automatisation des procédés et technologies » fournit des solutions d’automatisation et technologiques de bout en bout. Ses solutions d’automatisation industrielle assurent des opérations durables et sécurisées à ses clients dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, des sciences de la vie, des services publics, ainsi que de l’entreposage et de la logistique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.