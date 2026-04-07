Hong Kong n’avait pas connu un tel départ depuis cinq ans. Portée par l’explosion de l’intelligence artificielle, la place financière multiplie les records et redevient la porte d’entrée privilégiée des géants technologiques chinois.

La ruée vers l’intelligence artificielle souffle sur la Bourse de Hong Kong. Les levées de fonds ont littéralement explosé : quelque 14 milliards de dollars y ont été levés sur les trois premiers mois de l’année, soit le meilleur début d’année depuis cinq ans, loin devant Wall Street, l’Europe et Bombay. 47 titres se sont fait coter (37 seulement sur le marché principal), reléguant le Nasdaq (5,65 milliards) et le NYSE (4,95 milliards) à la deuxième et troisième place mondiale. C’est aussi la confirmation du rôle de Hong Kong comme place offshore de prédilection pour les entreprises technologiques chinoises en quête de capitaux.

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Le moteur de cette frénésie, ce sont sans doute les gains fabuleux engendrés par les nouvelles vedettes de la cote. Les deux plus belles performances de l’année – Zhipu AI (alias Knowledge Atlas) et MiniMax – ont vu leurs cours littéralement exploser.

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Du jamais-vu pour des sociétés aussi jeunes. Ces pure players de l’IA attirent l’argent comme des aimants, dans une ambiance sauce DeepSeek qui favorise les acteurs purement AI plutôt que les géants tech classiques. Les investisseurs semblent désormais miser non plus sur la vieille garde, mais sur ces laboratoires et fabricants de hardware dédiés à l’IA, pour exprimer leur conviction dans le potentiel fulgurant de la filière chinoise.

Le phénomène dépasse les start-up : des entreprises plus établies et même certains grands groupes sondent le marché. Syngenta (chimie agricole), par exemple, figure déjà dans les dossiers d’introduction, aux côtés de centaines d’autres. En tout, plus de 530 entreprises ont déposé un dossier de cotation à Hong Kong en vue de lever des fonds offshore — quand une entreprise va chercher de l’argent en dehors de son pays — principalement des Chinoises. On retrouve bien sûr de nombreux poids lourds et championnes de la tech (trois de plus ont levé l'équivalent de 1,1 MrdEUR en janvier, dont l’éditeur de puces haute performance Biren Technology, très médiatisée).

Pourtant, tous ne restent pas à quai. Face à cette fièvre IPO, Pékin a commencé à taper du poing. Des émissaires ont demandé à certains acteurs red-chip (sociétés enregistrées offshore) de démanteler leur structure étrangère pour revenir en Chine continentale avant d’entrer en Bourse. En clair, quelques IPO risquent d’être retardées de plusieurs mois, voire abandonnées, le temps de recomposer les holdings. Car la nouvelle règlementation impose désormais aux red-chips d’obtenir l’aval de Pékin pour lever des fonds à l’étranger, sous peine de se voir bloquer. L’objectif officiel est d’éviter les structures opaques et de protéger les investisseurs (rappelant l’héritage de 2015 ou 2021, lorsqu’une offre globale mal gérée avait tourné au fiasco).

À Hong Kong même, l’heure est aussi à la qualité. La Bourse locale et les autorités boursières insistent pour que les dossiers d’IPO soient "irréprochables". Le message est clair : faute d’informations transparentes, les acteurs du marché le paieront. Les régulateurs ont même menacé de "désigner publiquement et couvrir de honte" les avocats, comptables et banques qui présenteraient des prospectus incomplets ou erronés (mesure popularisée en 2014 et réactivée récemment). Les refus d’inscription se multiplient – déjà 15% des demandes rejetées en mars – signe que la chasse aux introductions bâclées est ouverte. Ce durcissement s’explique par le contexte : après deux ans de boom (37 milliards levés en 2025) et près de 500 candidats au départ, les autorités veulent éviter une surchauffe.

Paradoxe : jamais Hong Kong n’a été aussi prisé qu’aujourd’hui, et pourtant l’appétit des investisseurs est devenu aussi exigeant que vorace. D’un côté, l’IA attise une euphorie sans précédent, dopant les actions tech et levant des montagnes de capitaux. De l’autre, les régulateurs resserrent leur filet pour ne pas répéter les erreurs du passé, multipliant les garde-fous (recentrage des "red chips", exigences de transparence, amendes lourdes en cas de mensonges dans les prospectus).

Ce va-et-vient crée une ambiance unique : les chromes étincelants des nouveaux géants de l’IA côtoient la prudence des autorités. Hong Kong pourrait bien écrire une nouvelle page de son histoire financière, pilotée par les deux forces opposées de la ruée technologique et du resserrement réglementaire. Mais les montants des levées de fonds pourraient bientôt s’envoler à Wall Street, avec la très attendue introduction en Bourse de SpaceX avant l’été, ainsi que les spéculations autour de potentielles IPO d’OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, et d’Anthropic, à l’origine de Claude, d’ici à la fin de l’année. Affaire à suivre.