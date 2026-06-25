Pendant que le Japon, Taïwan et la Corée du Sud assurent le show boursier, Hong Kong déprime depuis le début de l'année. Le Hang Seng accuse une baisse de 10% et figure en queue de peloton des indices des principales places mondiales.

La Bourse de Hong Kong traverse une mauvaise passe. En enregistrant ce matin sa septième séance de baisse en huit jours, l’indice Hang Seng est retombé à son plus bas niveau depuis un an. Ce décrochage est d'autant plus frappant que les indices de Chine continentale résistent plutôt bien. Et que dire des voisins régionaux ? Depuis le début du mois de juin, le Nikkei grimpe de 9%, le Kospi de 5% et le Taiex de 2,85%. Le Hang Seng, lui, accuse un lourd repli de plus de 8%.

L’ange déchu

Pour les générations nées avant les années 1990, Hong Kong a longtemps incarné la seule porte d'entrée viable pour investir en Asie. Alors que la croissance chinoise bat son plein, la comparaison avec les autres places financières de la région rend le choix évident.

Le Japon, d'abord, s'enfonce alors dans une crise de plusieurs années. Après l'éclatement de la bulle immobilière, seul le secteur du matériel ("hardware") soutient encore l'économie. C'est l'âge d'or des consoles de jeux et de l'électronique grand public. Pourtant, si les Pokémon font le bonheur des passionnés, l'archipel ne rassure pas les investisseurs : le pays accuse un net retard dans la transition numérique au moment même où le monde bascule dans l'ère internet.

Plus au sud, la Corée n'avait pas encore le statut d'acteur technologique de pointe qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle était surtout connue pour ses grands conglomérats familiaux, spécialisés dans les composants ou les produits d'entrée de gamme. Le coup d'arrêt survient en 1997 : l'économie s'effondre, imposant l'intervention d'urgence du FMI et un plan de sauvetage massif.

Face à ces deux trajectoires incertaines, les investisseurs étrangers tranchent sans hésiter en faveur de Hong Kong. Loin d'être un choix par défaut, la place financière s'impose alors comme le hub incontournable des Occidentaux pour miser sur la tech et l'avenir asiatiques.

Récemment, la situation s'est inversée, la Corée et le Japon sont devenus de plus en plus attractifs et la Chine a perdu de sa splendeur. Si la tendance existe depuis plusieurs années, elle a accéléré ces derniers temps avec l’engouement sans faille des investisseurs pour l’IA.

L’effet IA profite aux voisins, pas à Hong Kong

Si le Nikkei japonais, le Kospi sud-coréen, et le Taiex Taiwanais tirent leur épingle du jeu, c'est grâce à leur forte exposition à l'intelligence artificielle. Les investisseurs qui ont parié sur les infrastructures d'IA et les puces mémoire connaissent bien ces géants : Samsung, TSMC, SK Hynix, Nec et Advantest.

Malheureusement, aucun d'entre eux ne figure dans l'indice de Hong Kong. Pourtant riche en valeurs tech, la place financière peine à rester compétitive à l'échelle mondiale. Si des géants comme Baidu ou Alibaba développent bien leurs propres modèles d'intelligence artificielle, leurs ambitions restent bridées par un double obstacle : la défiance des marchés envers la Chine et les restrictions américaines sur l'accès aux puces de pointe de Nvidia.

Pour ne rien arranger, les indicateurs économiques du mois de mai confirment la morosité ambiante en Chine continentale. Les ventes au détail se contractent sur un an. Faute de confiance en l'avenir, les ménages coupent dans leurs dépenses et épargnent massivement. Parallèlement, le secteur immobilier, qui pèse lourd dans l'indice, ne montre toujours aucun signe de reprise.

De l’autre côté du Pacifique, le Pentagone a jeté de l'huile sur le feu en inscrivant plusieurs poids lourds chinois, dont Alibaba, Baidu et BYD, sur sa liste noire des entreprises soupçonnées de liens avec l'armée chinoise. Malgré les démentis d'Alibaba, le titre a immédiatement été sanctionné par une baisse de 1% en clôture.

Le Hang Seng, pour les contrariens

Aujourd'hui, si vous vous rendez dans un rassemblement d'investisseurs fous de tech et que vous leur présentez votre portefeuille en expliquant que pour jouer la tech, vous investissez sur le Hang Seng", on vous regardera bizarrement.

Les performances des bourses coréenne, japonaise et taïwanaise, portées par les grands gagnants de l'IA, semblent avoir totalement éclipsé la Chine aux yeux des gestionnaires de fonds. Le Hang Seng est la première victime de cette rotation brutale, créant une opportunité pour les investisseurs qui aiment prendre le marché à contrepied.