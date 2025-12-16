Hopscotch ouvre une antenne en Suisse

Le groupe de communication Hopscotch annonce l'ouverture de son antenne en Suisse : située à Genève, cette entité s'appuie sur l'ensemble des savoir-faire du groupe (évènementiel, congrès, affaires publiques, relations publiques, influence, media, consulting).



L'agence interviendra auprès d'un large éventail de secteurs (luxe, santé, sport, institutions et ONG, banque, finance, grande consommation, agroalimentaire et tourisme), en accompagnant les organisations dans leurs stratégies de communication globale.



L'ouverture de cette agence est portée par Stéphanie Grizaud et Edouard Neveu, qui en sont les co-dirigeants, apportant chacun une expertise solide en communication, événementiel et développement international.



"Avec cette nouvelle antenne, Hopscotch confirme sa stratégie d'expansion à l'international et son ambition de faire de son réseau mondial un levier stratégique au service de la croissance de ses clients", affirme le groupe.