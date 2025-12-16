Le groupe de communication Hopscotch annonce l'ouverture de son antenne en Suisse : située à Genève, cette entité s'appuie sur l'ensemble des savoir-faire du groupe (évènementiel, congrès, affaires publiques, relations publiques, influence, media, consulting).
L'agence interviendra auprès d'un large éventail de secteurs (luxe, santé, sport, institutions et ONG, banque, finance, grande consommation, agroalimentaire et tourisme), en accompagnant les organisations dans leurs stratégies de communication globale.
L'ouverture de cette agence est portée par Stéphanie Grizaud et Edouard Neveu, qui en sont les co-dirigeants, apportant chacun une expertise solide en communication, événementiel et développement international.
"Avec cette nouvelle antenne, Hopscotch confirme sa stratégie d'expansion à l'international et son ambition de faire de son réseau mondial un levier stratégique au service de la croissance de ses clients", affirme le groupe.
HOPSCOTCH Groupe figure parmi les 1ers groupes de communication événementielle français. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- conception et organisation d'événements : fêtes et spectacles, événements financiers, lancements de films et de nouveaux produits, festivals, etc. Le groupe développe également une activité d'organisation de congrès professionnels et de voyages d'affaires (voyages de presse, séminaires, formations, dîners croisières, etc.) et propose des prestations de relations publiques et de relations presse ;
- communication et marketing numérique : promotion de ventes, animation de réseaux de distribution, développement de plans de communication (création de catalogues, d'argumentaires de vente), édition de supports de communication, etc. En outre, HOPSCOTCH Groupe développe une activité de production et de distribution de programmes TV et de contenus audiovisuels.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.