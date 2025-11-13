A l'occasion de sa publication trimestrielle, Innate Pharma affiche une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers s'élevant à 56,4 millions d'euros au 30 septembre 2025, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026.

Son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 s'élevait à 2,3 MEUR, provenant majoritairement de la reconnaissance de paiements reçus dans le cadre des accords avec AstraZeneca et Sanofi, comparé à 10,2 MEUR sur la même période de 2024.

'Ce trimestre illustre la solidité de l'exécution de nos principaux programmes', selon son DG Jonathan Dickinson, pointant l'avancée de lacutamab vers un essai confirmatoire de phase 3 et une potentielle approbation accélérée dans le syndrome de Sézary.

'Nous restons en bonne voie pour obtenir les données d'escalade de dose avec IPH4502, notre ADC ciblant Nectine-4, au premier semestre 2026, suivies des résultats de PACIFIC-9 avec monalizumab au second semestre 2026', poursuit-il.