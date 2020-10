hotelleriesuisse – Association des entrepren : 500 millions d'aide pour les cas de rigueur

Le durcissement des mesures annoncé aujourd'hui aggrave encore davantage la situation des hôteliers suisses déjà dramatique. La mise en place de mesures d'aide étendues est primordiale si l'on veut éviter une vague massive de faillites et de licenciements dans le secteur de l'hébergement à partir de 2021. Dans une nouvelle prise de position, Hotelleriesuisse demande notamment des aides pour les cas de rigueur à hauteur de 500 millions de francs et la réintroduction du système de crédit Covid ainsi qu'une extension de l'indemnité de chômage partiel.

L'ensemble des nouvelles restrictions qui touchent le secteur du tourisme entraîne une crise grave dans la chaîne de création de valeur touristique. C'est pourquoi une aide économique en particulier pour les cas de rigueur (conformément à l'art. 12 de la loi Covid), doit être apportée de toute urgence par la Confédération et les cantons, à l'échelle nationale et selon des critères uniformes. Les entreprises concernées qui avant la crise étaient viables, doivent pouvoir percevoir des contributions à fonds perdu. 500 millions de francs est nécessaire pour limiter autant que possible les dégâts dans le secteur de l'hébergement.

Une aide supplémentaire pour la deuxième vague

Compte tenu de l'aggravation de la situation actuelle, il est indispensable - outre la mise en place de mesures d'aide pour les cas de rigueur - de mettre, dès à présent, d'autres mesures en œuvre. Aujourd'hui, toute la branche se trouve frappée par la deuxième vague qui entraînera d'énormes pertes. C'est pourquoi HotellerieSuisse réclame la réactivation immédiate du système des crédits transitoires conformément à l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Parallèlement, les procédures simplifiées et les droits aux prestations étendus en cas de chômage partiel doivent être prolongés (de manière similaire aux règlements mis en place au printemps). L'indemnité en cas de chômage partiel est l'un des instruments les plus importants pour surmonter la crise et préserver les emplois.

Programme d'urgence en cas de reconfinement

La deuxième vague est loin d'être terminée. On peut escompter une reprise lente dans le courant de l'année prochaine. La normalisation de la situation en revanche n'interviendra pas avant 2022 voire 2023. Si un reconfinement localisé ou généralisé devait être décidé, de très nombreux hôtels n'y survivraient pas. C'est tout l'héritage touristique suisse et la tradition du tourisme du pays qui sont en jeu. C'est pourquoi la Confédération et les cantons ont le devoir de mettre sur pied un programme d'urgence complémentaire pour le secteur du tourisme. Les entreprises concernées doivent recevoir un droit mensuel de remboursement des coûts d'exploitation fixes en cas de dépassement d'un certain seuil de perte à définir. Par analogie aux dispositions de la loi Covid concernant les cas de rigueurs, les pertes de 40% pourraient être prises comme valeur de référence pour donner droit au programme d'urgence. Pour cela un fonds à hauteur de 500 millions de francs devrait être prévu.

Les prévisions sont alarmantes

Après un printemps catastrophique et, selon les régions, une saison estivale plus ou moins satisfaisante, le secteur de l'hébergement s'attend pour le semestre d'hiver, à un taux d'occupation nettement inférieur ainsi que d'immenses pertes de chiffre d'affaires (cf. Sondage de la branche actuel). C'est également la conclusion à laquelle est parvenu le centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich (KOF) dans ses récentes prévisions du secteur du tourisme, qui prévoient pour l'année touristique 2020 une baisse des nuitées qui pourrait atteindre 50%. En 2020, la perte de chiffre d'affaires pour l'hôtellerie devrait se chiffrer à près d'1,6 milliard selon le KOF et à plus de 10 milliards de francs pour l'ensemble de la branche du tourisme.