hotelleriesuisse – Association des entrepren : Bilan positif du salon de l'emploi d'HotellerieSuisse

Avec son salon de l'emploi virtuel sur deux jours, HotellerieSuisse a prolongé l'initiative «Mountains Calling», qui contribue grandement d'une part à aider les employeurs dans leur recherche de main-d'œuvre qualifiée, et d'autre part à conserver les collaborateurs dans la branche et à les orienter là où ils sont demandés.

Les collaborateurs en recherche d'emploi trouvent des postes vacants. Simplement et commodément. Peu importe la région ou la fonction. Tel est le concept de l'initiative «Mountains Calling», qui vise à soutenir la branche, les employeurs et les salariés durant la crise.

Avec le salon de l'emploi virtuel pour les établissements d'hébergement et le personnel qualifié, HotellerieSuisse est allée encore plus loin et a permis, dans le cadre de l'initiative, un échange direct, simple et national entre les employeurs et les collaborateurs potentiels.

Avant le salon, les hôtels avaient la possibilité de réserver une place dans une salle virtuelle (cuisine, restauration, front/back-office et intendance), en fonction des domaines dans lesquels ils recherchaient des collaborateurs. Les personnes en recherche d'emploi pouvaient ensuite participer au salon via un lien et discuter directement avec les hôteliers et les responsables des ressources humaines pendant deux jours, afin d'en savoir plus sur les différentes offres d'emploi.

«Avec le salon de l'emploi virtuel, nous voulons contribuer au soutien de la branche dans cette période actuelle difficile, en invitant les employeurs et les employés à une conversation directe», explique Ueli Schneider, responsable Business Development d'HotellerieSuisse, à propos de l'objectif du salon. «J'ai été ravi de voir combien la discussion fut intense entre les hôtels et les personnes en recherche d'emploi, mais aussi de constater que des mesures concrètes pouvaient être lancées, par exemple en convenant de stages préprofessionnels.»

Pour plus d'informations sur l'initiative «Mountains Calling»: www.hotelleriesuisse.ch/mountains-calling