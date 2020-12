hotelleriesuisse – Association des entrepren : La situation empire dans l'hôtellerie

Notre dernier sondage le montre: les licenciements se poursuivent à un rythme effréné. Les mesures les plus urgentes contre les faillites sont les aides en cas de rigueur et le taux zéro pour les crédits COVID. Parmi les instruments importants, citons le chômage partiel - dont la demande augmente -, le blocage des investissements et la réduction des moyens d'exploitation. Au vu des perspectives sinistres pour la branche, le gouvernement doit se positionner clairement sur la saison hivernale.

Le dernier sondage mené par HotellerieSuisse dans la branche montre que la situation des établissements hôteliers continuera d'empirer dans les prochains mois. Une vague de licenciements bat déjà son plein.

Autrement dit, après une première phase radicale, la seconde vague de la pandémie frappe la branche de plein fouet. HotellerieSuisse demande donc au Conseil fédéral de se positionner aussi rapidement que possible sur la question de la saison hivernale suisse. Afin d'éviter des faillites à grande échelle, il est également essentiel de mettre à disposition dans les meilleurs délais les aides prévues pour les cas de rigueur sous forme de subventions à fonds perdu.

Une souffrance généralisée à toutes les régions, à commencer par les villes

Les prévisions pour la saison hivernale sont alarmantes. Par rapport à l'exercice précédent, toutes les régions escomptent une baisse de leur activité et depuis le dernier sondage, qui date de septembre 2020, et font état d'une nette dégradation des estimations pour les mois à venir (zone alpine: 76 % contre 56 %, zone rurale: 89 % contre 57 % et zone urbaine: 95 % contre 90 %). Les régions les plus durement touchées demeurent clairement les villes, puisque 95 % des établissements urbains tablent sur une baisse d'activité par rapport à l'année dernière.

Une vague continue de licenciements

Le nombre de licenciements planifiés connaît une augmentation continue. En effet, ces derniers sont trois fois plus importants dans l'hôtellerie urbaine que dans les régions alpines (respectivement 53 % et 18 %) et près de deux fois plus importants que dans les régions rurales (respectivement 53 % et 33 %). Cette situation dramatique se répercute aussi sur les prix: 66 % des hôtels urbains sont ainsi contraints de revoir leurs tarifs à la baisse pour les prochains mois et dans les régions alpines, 21 % des établissements sont concernés par cette mesure radicale. Le faible taux d'occupation en ville, qui découle d'une demande étrangère quasi nulle et de l'effondrement du tourisme d'affaires, explique en partie cette tendance.

Les aides en cas de rigueur et le taux zéro garanti en tête des mesures les plus urgentes

Sur la question des mesures de soutien les plus importantes, les établissements interrogés mentionnent les aides en cas de pertes de chiffre d'affaires d'au moins 40 % et le taux zéro garanti pendant toute la durée des crédits COVID-19. Désormais, afin de permettre une mise en place rapide et ciblée de la réglementation des cas de rigueur, il convient de renoncer à des modifications de grande envergure dans la session en cours du Parlement et d'adopter son application largement selon la proposition du Conseil fédéral. En outre, les cantons sont tenus de garantir un traitement très rapide des aides en cas de rigueur.

Le risque de faillites à l'horizon

Notre dernier sondage souligne l'urgence de la mise en œuvre des prestations financières dans un contexte de réévaluation à la hausse du risque de faillites dans l'hôtellerie par rapport aux sondages précédents. Alors qu'environ 6 % des établissements hôteliers estimaient ce risque à 61 % ou plus en septembre (contre 3 % en juin), ils sont 8 % fin novembre à entrevoir un risque aussi élevé. Dans l'hôtellerie urbaine, bien que cette estimation du risque de faillites ait légèrement baissé par rapport à septembre (9 % contre 11 %), la part des établissements qui l'estiment à 41 % ou plus a connu une augmentation considérable, passant à 27 % (+18 %). Ces chiffres montrent que le danger de faillites généralisées est devenu bien réel.

Hausse de la demande de réduction de l'horaire de travail et blocage des investissements

La part des établissements contraints de solliciter la réduction de l'horaire de travail est très élevée dans l'ensemble du pays. De fait, 77 % des établissements interrogés y recourront dans les six prochains mois (+11 % par rapport à septembre). Ce chiffre s'élève même à 88 % dans l'hôtellerie urbaine. Les problèmes de liquidités dus au coronavirus restent à un niveau élevé: deux tiers des établissements hôteliers (67 %) indiquent toujours devoir repousser les six prochains mois les investissements planifiés. Par ailleurs, 46 % des établissements ont répondu qu'ils devraient réduire leurs capacités d'exploitation dans les prochains mois, soit une augmentation de 7 % par rapport au dernier sondage.

Le nécessaire sauvetage de la saison froide à travers des mesures ciblées

Au vu des perspectives toujours plus sinistres pour l'hôtellerie, la saison hivernale doit impérativement être autorisée dans les prochains mois, dans le respect de mesures de protection strictes. Dans cette optique, la mise en place à l'échelle nationale de tests rapides au coronavirus s'impose, afin d'éviter ou d'écourter les périodes de quarantaine en cas de résultats négatifs. HotellerieSuisse demande également au Conseil fédéral de se positionner sur le sujet de la saison de ski en Suisse. De plus, les activités de fête les plus importantes pour l'hôtellerie doivent être autorisées avec certaines adaptations ciblées. HotellerieSuisse se mobilise notamment pour la levée du couvre-feu pour les clients des hôtels entre Noël et Nouvel An, le raccourcissement du couvre-feu pour les clients extérieurs des restaurants, pour l'assouplissement de la règle de 4 personnes par table ainsi que pour la réautorisation des manifestations faisant intervenir des artistes professionnels de la restauration pour plus de 50 personnes à la fois. Sinon, il se pourrait que les hôtes se rassemblent davantage en privé pour célébrer, où les mesures de protection ne sont presque pas appliquées ni contrôlées ou ne peuvent pas l'être.

Le sondage a été mené par HotellerieSuisse entre le 24 et le 27 novembre 2020. Pendant cette période, environ 450 membres de l'association ont répondu à des questions relatives à leur situation actuelle.