HP en bonne forme, HSBC optimiste sur l'activité

Le titre HP profite mardi à Wall Street d'une note positive de HSBC pour signer l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500, les analystes de la banque anglaise saluant l'amélioration de la dynamique dans les PC et les imprimantes.



A 10h45 (heure de New York), l'action grimpe de 3,6%, signant l'une des trois meilleures performance du S&P.



Dans une note parue dans la nuit, les analystes de HSBC indiquent avoir porté leur recommandation sur le titre à 'acheter' contre 'conserver' avec un objectif de cours revu à 30 dollars, contre 28,1 dollars auparavant.



La banque anglaise salue les bonnes surprises observées du côté des ventes de PC, une dynamique qu'elle attribue à la décision de Microsoft de ne plus assurer le support de son système d'exploitation Windows 10 au-delà du 14 octobre.



Par ailleurs, les prix des imprimantes surprennent également à la hausse, fait valoir HSBC, un phénomène impulsé par HP et qui est désormais suivi par les autres fabricants.



Au-delà de ces éléments, qui devraient soutenir les bénéfices du groupe, l'établissement britannique met en avant la valorisation 'anormalement déprimée' du titre juste au moment où ses perspectives de résultats s'améliorent.