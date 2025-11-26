HP Inc relève légèrement son dividende trimestriel

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels mardi soir, HP Inc fait part d'une légère augmentation de son dividende trimestriel à 0,30 dollar par action, contre 0,2894 USD un an auparavant, à partir du versement prévu le 2 janvier.



Au titre de son 4e trimestre 2024-25, le groupe de matériel informatique a publié un BPA ajusté en repli de 3% à 0,93 USD, mais dans le milieu de sa fourchette-cible de 0,87-0,97 USD, et à peu près conforme au consensus de marché.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée de 0,8 point à 8%, mais pour des revenus accrus de 4,2% à 14,6 MdsUSD (+3,8% à changes constants), une hausse de 8% dans les PC ayant plus que compensé un recul de 4% dans les imprimantes.



Affichant ainsi un BPA ajusté de 3,12 USD et un free cash-flow de 2,9 MdsUSD sur l'ensemble de 2025-26, HP affiche des fourchettes-cibles allant respectivement de 2,90 à 3,20 USD et de 2,8 à 3 MdsUSD pour l'exercice qui commence.



Par ailleurs, le groupe annonce des mesures devant générer des économies brutes de coûts d'environ 1 MdUSD d'ici la fin de son exercice 2027-28, ainsi que des charges de restructurations et autres de l'ordre de 650 MUSD.