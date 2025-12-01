HPE a annoncé lundi qu'il avait étendu son partenariat avec Nvidia afin de construire une nouvelle usine d'IA basée à Grenoble, une installation qui doit permettre aux clients de valider les performances de leurs applications d'IA sur une infrastructure souveraine, localisée et opérée au sein de l'Union européenne.
Le laboratoire sera doté des logiciels Nvidia AI Enterprise certifiés pour un usage gouvernemental, de serveurs HPE, d'équipements HPE Juniper Networking PTX et MX Series, de solutions de calcul accéléré Nvidia, du réseau Ethernet Nvidia Spectrum-X, ainsi que des outils de stockage HPE Alletra.
Ce nouvel environnement doit permettre aux organisations de tester des charges de travail IA à grande échelle sur une infrastructure entièrement hébergée dans l'UE, offrant un cadre technique conçu pour soutenir l'essor de l'IA dans la région tout en garantissant le respect des normes européennes en matière de données et de conformité, expliquent les deux partenaires.
L'initiative vise notamment à répondre aux exigences croissantes en matière de souveraineté des données et de conformité réglementaire pour les entreprises multinationales.
Cette nouvelle "AI Factory Lab" doit ouvrir dans le courant du deuxième trimestre 2026.
Parallèlement, HPE indique s'être associé à Carbon3.ai en vue de lancer à Londres un laboratoire privé destiné à accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises britanniques, un site qui reposera sur l'offre HPE Private Cloud AI, la suite logicielle Nvidia AI Enterprise et l'infrastructure IA de Nvidia.
Hewlett Packard Enterprise Company est spécialisé dans le développement de solutions et de services informatiques à destination des entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement et intégration de solutions technologiques (84,9%) : développement de serveurs et de solutions de gestion des serveurs, prestations de services technologiques, prestations de conseil, de maintenance, de mise en oeuvre d'infrastructures et de support technique, développement de solutions et de systèmes de stockage convergent de données, vente de systèmes réseaux et développement de solutions de gestion et de sécurisation des réseaux ;
- prestations de services financiers (11,7%) : notamment prestations de financement de la transformation numérique des entreprises ;
- autres (3,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,2%), Amériques (7,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,8%), Japon et Asie-Pacifique (22,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.