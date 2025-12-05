A l'occasion de sa publication trimestrielle, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a fait part jeudi soir d'un relèvement de sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'exercice 2025-26, à 2,25-2,45 dollars contre 2,20-2,40 USD précédemment.
Le groupe d'équipements et de services informatiques table sur une croissance de 32 à 40% de son profit opérationnel ajusté et réaffirme sa prévision d'une augmentation de 17 à 22% de ses revenus pour l'exercice qui commence.
Au titre de son 4e trimestre 2024-25, il a vu son BPA ajusté (non GAAP) augmenter de 7% à 0,62 USD, dépassant ainsi légèrement sa fourchette-cible qui allait de 0,56 à 0,60 USD, et alors que les analystes l'attendaient stable en moyenne.
Sa marge brute ajustée s'est améliorée de 5,5 points à 36,4%, pour des revenus en croissance de 14% à 9,7 MdsUSD, une envolée de 150% dans la division réseaux ayant largement compensé des reculs ailleurs (dont -5% dans la division serveurs).
"Au cours de l'exercice écoulé, nous avons finalisé l'acquisition de Juniper Networks, fait grandir nos activités IA et cloud, ainsi qu'accéléré l'innovation au sein de notre portefeuille", met en avant son CEO Antonio Neri.
Hewlett Packard Enterprise Company est spécialisé dans le développement de solutions et de services informatiques à destination des entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement et intégration de solutions technologiques (84,9%) : développement de serveurs et de solutions de gestion des serveurs, prestations de services technologiques, prestations de conseil, de maintenance, de mise en oeuvre d'infrastructures et de support technique, développement de solutions et de systèmes de stockage convergent de données, vente de systèmes réseaux et développement de solutions de gestion et de sécurisation des réseaux ;
- prestations de services financiers (11,7%) : notamment prestations de financement de la transformation numérique des entreprises ;
- autres (3,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,2%), Amériques (7,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,8%), Japon et Asie-Pacifique (22,2%).
