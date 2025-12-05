Hewlett Packard Enterprise a annoncé jeudi que ses revenus pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2026 seront inférieurs aux attentes, en raison de décalages dans les livraisons de serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars, contre 9,9 milliards attendus par les analystes selon LSEG. L’action HPE chute de plus de 3% à l’ouverture de Wall Street, les marchés réagissant à ce signal de ralentissement dans un segment pourtant en forte croissance.

La directrice financière Marie Myers a indiqué que la demande pour les serveurs IA restait volatile, certains grands clients repoussant leurs commandes à la seconde moitié de l’exercice. Cette situation a pesé sur les résultats du quatrième trimestre clos fin octobre : les revenus issus de la vente de serveurs ont reculé de 5% à 4,5 milliards de dollars, affectés à la fois par les délais de livraison IA et par une baisse des dépenses fédérales américaines. L’activité cloud hybride a également enregistré un recul notable de 12%, à 1,41 milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires total du trimestre s’est établi à 9,68 milliards de dollars, en dessous du consensus de 9,94 milliards. Malgré ces contre-performances, HPE a relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l’exercice 2026, désormais attendue entre 2,25 et 2,45 dollars, contre 2,20 à 2,40 dollars précédemment. La société mise sur une reprise des ventes de serveurs IA dans la seconde moitié de l’année pour compenser les retards actuels et soutenir sa trajectoire de rentabilité.