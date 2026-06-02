HPE s'envole après une publication bien meilleure que prévu
Hewlett Packard Enterprise (HPE) s'envole de pratiquement 26% à 59,2 USD, acclamé au lendemain de la publication de résultats largement supérieurs aux attentes au titre de son 2e trimestre 2026 (clos fin avril), soutenue par la forte demande en infrastructures liées à l'IA, ce qui l'a conduit à relever fortement ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
Des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes
Le groupe de solutions et de services informatiques à destination des entreprises a enregistré un BPA ajusté de 0,79 USD, en progression de 0,41 USD sur un an. Il dépasse ainsi largement sa fourchette cible (de 0,51 à 0,55 USD) ainsi que le consensus, qui s'établissait à 0,53 USD.
De même, ses revenus ont grimpé de 40% à 10,68 MdsUSD, alors qu'il indiquait tabler sur une fourchette de 9,6 à 10 MdsUSD il y a trois mois, tandis que les analystes n'attendaient en moyenne que le milieu de cette fourchette, à 9,79 MdsUSD.
La performance a été soutenue par la forte demande en infrastructures liées à l'IA. L'activité Cloud & AI a généré 7,71 MdsUSD de revenus, tandis que les ventes de serveurs ont atteint 5,45 MdsUSD, soit près de 1 MdUSD de plus que les attentes du marché.
Selon le directeur général Antonio Neri, les commandes de serveurs traditionnels ont progressé à un rythme à trois chiffres et le carnet de commandes du groupe a atteint un niveau record, porté par les investissements des entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures.
"Le réseautage a également connu une croissance à deux chiffres (en hausse de 10% en données normalisées de l'acquisition de Juniper), la direction notant une croissance encore plus élevée des prises de commandes (et un carnet de commandes en expansion)", souligne Wedbush.
Des objectifs fortement relevés pour l'ensemble de l'exercice
Fort de cette dynamique, HPE a fortement relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 et vise désormais un BPA ajusté compris entre 3,35 et 3,45 USD, contre une fourchette précédente de 2,30 à 2,50 USD, ainsi qu'une croissance de ses revenus de 29 à 33%, contre de 17 à 22% auparavant.
En outre, le groupe basé à Houston a introduit des objectifs pour l'exercice 2027, tablant sur une croissance de 12 à 16% de son BPA ajusté et de 8 à 12% de ses revenus, reflétant sa confiance dans ses perspectives à plus long terme.
"Une demande plus forte liée à l'inférence par l'IA, combinée à l'intégration historiquement rapide par le fabricant de coûts plus élevés des composants dans les prix des systèmes (préservant les marges tout en augmentant les revenus), génère un potentiel significatif de ventes et de bénéfices par rapport aux attentes", souligne Wedbush.
"Et avec la composante PX qui semble encore monter, cette dynamique devrait se poursuivre au cours du trimestre en cours", poursuit le broker, qui considère ainsi que les résultats de HPE "racontent une histoire quelque peu similaire à celle entendue chez Dell".
Hewlett Packard Enterprise Company est spécialisé dans le développement de solutions et de services informatiques à destination des entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement et intégration de solutions technologiques (87,5%) : développement de serveurs et de solutions de gestion des serveurs, prestations de services technologiques, prestations de conseil, de maintenance, de mise en oeuvre d'infrastructures et de support technique, développement de solutions et de systèmes de stockage convergent de données, vente de systèmes réseaux et développement de solutions de gestion et de sécurisation des réseaux ;
- prestations de services financiers (10,2%) : notamment prestations de financement de la transformation numérique des entreprises ;
- autres (2,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (39,1%), Amériques (7,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,6%), Japon et Asie-Pacifique (20,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.