HRS s'allie à Baker Hughes pour accélérer les infrastructures hydrogène
Le spécialiste français des stations de ravitaillement en hydrogène, Hydrogen Refueling Solutions (HRS), conclut un accord de coopération de 3 ans avec le groupe américain afin de développer des solutions intégrées pour les marchés de la mobilité et de l'industrie.
HRS annonce la signature d'un accord stratégique de coopération de 3 ans avec Baker Hughes afin de développer conjointement des solutions intégrées de compression et d'infrastructures hydrogène destinées aux marchés de la mobilité et de l'industrie.
Le partenariat associera l'expertise de HRS dans l'intégration de systèmes hydrogène, le stockage, la distribution et le ravitaillement aux technologies de compression de Baker Hughes, notamment son compresseur VerHy550 pour les applications à forte capacité. Concrètement, les deux partenaires travailleront conjointement, sur les centres de production, les centres de remplissage et de distribution, les plateformes logistiques, les stations de ravitaillement, les installations de stockage ainsi que les activités d'intégration, d'installation, de mise en service et de maintenance.
Les deux groupes visent également le développement de solutions de "Hydrogen Filling Centers" (BHRS-FC) et de stations de nouvelle génération, tout en explorant des projets communs de recherche et développement, notamment dans le cadre de programmes européens dédiés à l'hydrogène.
Hydrogen Refueling Solutions est spécialisé dans la production en série de stations clés en mains de ravitaillement en hydrogène de grandes capacités (300 kg à 4 tonnes par jour) destinées aux véhicules lourds (transport, bus, bennes à ordures, etc.) et aux véhicules pour particuliers.
A fin juin 2025, le groupe dispose d'un site de production implanté en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.