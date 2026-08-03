HRS s'allie à Baker Hughes pour accélérer les infrastructures hydrogène

Le spécialiste français des stations de ravitaillement en hydrogène, Hydrogen Refueling Solutions (HRS), conclut un accord de coopération de 3 ans avec le groupe américain afin de développer des solutions intégrées pour les marchés de la mobilité et de l'industrie.

HRS annonce la signature d'un accord stratégique de coopération de 3 ans avec Baker Hughes afin de développer conjointement des solutions intégrées de compression et d'infrastructures hydrogène destinées aux marchés de la mobilité et de l'industrie.



Le partenariat associera l'expertise de HRS dans l'intégration de systèmes hydrogène, le stockage, la distribution et le ravitaillement aux technologies de compression de Baker Hughes, notamment son compresseur VerHy550 pour les applications à forte capacité. Concrètement, les deux partenaires travailleront conjointement, sur les centres de production, les centres de remplissage et de distribution, les plateformes logistiques, les stations de ravitaillement, les installations de stockage ainsi que les activités d'intégration, d'installation, de mise en service et de maintenance.



Les deux groupes visent également le développement de solutions de "Hydrogen Filling Centers" (BHRS-FC) et de stations de nouvelle génération, tout en explorant des projets communs de recherche et développement, notamment dans le cadre de programmes européens dédiés à l'hydrogène.