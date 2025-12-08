HSBC à l'achat sur Broadcom avant les trimestriels

HSBC réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 535 dollars sur Broadcom, à l'approche de la publication par le fournisseur d'équipements électroniques de ses résultats trimestriels, prévue le 11 décembre.



Le broker s'attend à ce que Broadcom dévoile pour son 4e trimestre 2025 des revenus de 17,5 MdsUSD, en ligne avec le consensus Visible Alpha, et un BPA de 1,91 USD, largement conforme à l'estimation moyenne du marché, de 1,88 USD.



Pour le 1er trimestre de l'exercice 2026, HSBC anticipe des revenus de 19,1 MdsUSD, soit 5% de plus que le consensus de 18,2 MdsUSD, se disant plus constructif sur ASIC et l'IA networking tout au long de l'exercice 2026.



"Le dernier dépassement des attentes par Broadcom a eu lieu lors des résultats du 1er trimestre 2025, porté par l'acquisition de VMware ; nous prévoyons que celui du 1er trimestre 2026 sera le premier à être emmené par les revenus de l'IA", estime-t-il.