HSBC abaisse légèrement son estimation de BPA pour 2026 sur Intel

HSBC maintient son objectif de cours de 50,00 $ et sa recommandation à Conserver sur le titre après la publication des résultats du 4ème trimestre.



Suite à cette publication, HSBC abaisse légèrement son estimation du BPA pour 2026 de 1 % afin de refléter les prévisions de la société.



Cependant, l'analyste pense qu'il pourrait encore y avoir un potentiel de hausse supplémentaire, grâce à la dynamique des processeurs pour serveurs.



"Le chiffre d'affaires de 13,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2025 a dépassé nos estimations et les prévisions de la direction (13,3 milliards de dollars) ainsi que le consensus Visible Alpha (13,4 milliards de dollars). La marge brute de 37,9 % a également dépassé nos estimations et les prévisions de la direction (36,5 %) ainsi que le consensus (36,3 %)" souligne HSBC.



Le bureau d'analyse souligne également que les prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2026, à 12,2 milliards de dollars, sont inférieures à ses estimations et au consensus, respectivement de 13,2 milliards et 12,6 milliards de dollars.



"La marge brute du 1er trimestre 2026, à 34,5 %, est également inférieure à nos estimations et au consensus, respectivement de 37,0 % et 36,1 %" rajoute HSBC.



Intel a toutefois souligné que cet écart au premier trimestre 2026 était dû à des pénuries de capacité, compte tenu d'une demande de processeurs pour serveurs plus forte que prévu, et qu'il s'attendait à ce que les contraintes d'approvisionnement en processeurs pour serveurs continuent de s'améliorer à partir de la fin du premier trimestre 2026 et tout au long de l'année 2026.