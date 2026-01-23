HSBC maintient son objectif de cours de 50,00 $ et sa recommandation à Conserver sur le titre après la publication des résultats du 4ème trimestre.
Suite à cette publication, HSBC abaisse légèrement son estimation du BPA pour 2026 de 1 % afin de refléter les prévisions de la société.
Cependant, l'analyste pense qu'il pourrait encore y avoir un potentiel de hausse supplémentaire, grâce à la dynamique des processeurs pour serveurs.
"Le chiffre d'affaires de 13,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2025 a dépassé nos estimations et les prévisions de la direction (13,3 milliards de dollars) ainsi que le consensus Visible Alpha (13,4 milliards de dollars). La marge brute de 37,9 % a également dépassé nos estimations et les prévisions de la direction (36,5 %) ainsi que le consensus (36,3 %)" souligne HSBC.
Le bureau d'analyse souligne également que les prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2026, à 12,2 milliards de dollars, sont inférieures à ses estimations et au consensus, respectivement de 13,2 milliards et 12,6 milliards de dollars.
"La marge brute du 1er trimestre 2026, à 34,5 %, est également inférieure à nos estimations et au consensus, respectivement de 37,0 % et 36,1 %" rajoute HSBC.
Intel a toutefois souligné que cet écart au premier trimestre 2026 était dû à des pénuries de capacité, compte tenu d'une demande de processeurs pour serveurs plus forte que prévu, et qu'il s'attendait à ce que les contraintes d'approvisionnement en processeurs pour serveurs continuent de s'améliorer à partir de la fin du premier trimestre 2026 et tout au long de l'année 2026.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
